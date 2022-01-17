«سلامة الطفل» تقدّم إجراءات وقائية لحماية الأطفال

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملة توعية تحت شعار «لنستمتع بشتاء آمن»، تخاطب فيها المجتمع المحلي عامة، وأولياء الأمور خصوصاً، لرفع الوعي بإجراءات سلامة الأطفال خلال الرحلات الشتوية والنزهات الخارجية، وذلك عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى الحملة إلى التأكيد على أهمية الوعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال خارج المنزل، وأثناء وجودهم في المركبات وخلال الرحلات، وفي أماكن التنزه، والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب هذه المخاطر، كما تتطلع إلى تعزيز حجم التواصل، والجهد المشترك بين إدارة سلامة الطفل والمجتمع المحلي، لتحقيق تطلعاتها في تنشئة جيل يتمتع بالسلامة الجسديّة والنفسية في كنف أسرة متماسكة.

وأطلقت إدارة سلامة الطفل، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات «إرشادات السلامة في الرحلات الشتوية»، تحذر من الممارسات الخطأ للأطفال في المركبات، وتعرض إرشادات السلامة في الرحلات (البرية والبحرية)، بطريقة سلسة وسهلة، يمكن للأهالي اتباعها لحماية أبنائهم، ونشرها وتبادلها مع أصدقائهم، للإسهام في خفض نسبة حوادث الأطفال.

وعملت إدارة سلامة الطفل ضمن حملة التوعية على إنتاج فيديوهات توعية تبث على قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة، حيث تقدم للمشاهد معلومات عن وسائل الحماية المطلوبة، والممارسات الواجب تجنبها، وطرق تعزيز السلامة العامة من خلال الوسائل التوضيحية المعززة بالصورة.

وقالت مديرة إدارة سلامة الطفل، هنادي اليافعي، إنه «في ظل الأجواء المناسبة خلال هذا التوقيت مع العام، تقبل العائلات على قضاء أوقات خارج البيت في رحلات بحرية أو برية، لذا تتزايد الحاجة لرفع الوعي المجتمعي بآليات وإرشادات حماية الأطفال من المخاطر»، لافتة إلى أن حملة التوعية تقدم إجراءات وقائية تحفظ الأطفال، وتضمن سلامتهم، موضحة أن خطط ومبادرات وبرامج الإدارة تتناسب مع المواسم الاجتماعيّة والمدرسية، وتغيرات الأحوال الجويّة.

وأضافت اليافعي أنه «على الرغم من تعدد وسائل التوعية وكثرتها، لانزال نشهد العديد من السلوكيات الخطأ خلال الرحلات الترفيهية الخارجية، ولاتزال بعض الأسر تهمل أطفالها أثناء قيادة المركبات، ولا تهتم باتخاذ إجراءات السلامة التي تحفظ الصغار، ما ينتج عنه حوادث للأطفال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news