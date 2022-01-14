الجروان يهدي رئيس جواتيمالا مسكوكات الـ50 للقادة المؤسسين

المصدر: جواتيمالا سيتي - وام

استقبل الدكتور أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية جواتيمالا .. أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام في القصر الرئاسي بالعاصمة جواتيمالا سيتي.

وأكد رئيس جواتيمالا خلال اللقاء دعمه للمجلس العالمي للتسامح والسلام مشيدا بدور الجروان في دعم السلام و التسامح حول العالم.

من جانبه قدم الجروان هدية لرئيس جمهورية جواتيمالا تمثلت في مسكوكات الخمسين عاما للقادة المؤسسين لدولة الإمارات شاكرا دعمه للمجلس وتوجهاته وأهدافه في تعزيز قيم التعايش والتسامح.

على صعيد متصل كرم آلان رودريجيز رئيس برلمان جواتيمالا أحمد بن محمد الجروان بوسام البرلمان الجواتيمالي تقديرا لجهوده في دعم التسامح و السلام حول العالم على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والثقافية والاجتماعية .. مشيدا بما حققه المجلس من إنجازات عبر حشد الجهود الدولية لنشر ثقافة التسامح و السلام و المحبة.

وعبر الجروان عن شكره لدعم آلان رودريجيز للمجلس و أهدافه .. وأشاد بتكريمه من قبل البرلمان الجواتيمالي والذي أكد أنه سيضع المزيد من المسؤولية على عاتقه من أجل تحقيق أهداف التسامح والسلام بالتعاون مع مختلف الشركاء والداعمين في العالم ككل.

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