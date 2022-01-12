المصدر: الإمارات اليوم

توصيل

اشتكت قارئة تأخر إحدى منصات التجارة الإلكترونية المحلية، في توصيل منتجات اشترتها لمدة ثمانية أيام فوق الأيام المحددة سلفاً للتوصيل، على الرغم من إرسالها شكوى للمنصة، وتلقيها رسائل يومية تؤكد أن المشتريات ستصل في اليوم نفسه.

روبوت

حاول أب بشتى الطرق إبعاد ابنه عن روبوت متجوّل بأحد شوارع «إكسبو دبي»، لكن الطفل أصرّ على فتح حوار مع الروبوت في مشهد طريف، يتكرر كثيراً مع الروبوتات التي تضفي بهجة في أرجاء المعرض.

تميز

سجلت عناصر التحكيم النسائية حضوراً لافتاً في مسابقات الناشئين برياضة كرة القدم، وأدين بشكل مميز في مباريات عدة، رغم صغر أعمارهن، ما رآه البعض يؤشر إلى مستقبل ممتاز لهن في منظومة التحكيم.

معلومات

دعا صحافيون الجهات الحكومية في الدولة، إلى إبداء قدر أكبر من التعاون في الحصول على إجابات عن الأسئلة التي يطرحونها، مشيرين إلى أن العديد من تلك الجهات يتأخر في الرد على استفسارات الصحافيين بشكل غير مبرر، فيما بعضها لا يرد نهائياً، الأمر الذي يحرم الجمهور حقهم في الحصول على المعلومات.

حملة

لاحظ قراء قيام الجهات المعنية في عجمان بحملة نظافة لبعض الأحياء، بهدف تنظيف الشوارع وتجفيف بعض البرك من المياه حتى لا تتسبب في إحداث تلوث بالبيئة، في أعقاب الأمطار التي شهدتها الدولة أخيراً.

تسوّل

لاحظ قراء انتشاراً للمتسولين بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وحذّروا من تحول هذا الأمر إلى ظاهرة قد تنعكس على الشكل الحضاري.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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