وزارة الدفاع تعلن عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، وسيستمر حتى 14 يناير الجاري، ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

وصرح اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة قائلاً: "إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".

وأضاف قائلاً: "نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".

ويأتي تنظيم تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news