«أشغال الشارقة» ترفع جاهزيتها للتعامل مع التقلبات الجوية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكدت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، أنها رفعت درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، والتعامل بحرفية وسرعة مع كل مشروعاتها، لافتة إلى أن رئيس دائرة الأشغال العامة، المهندس علي بن شاهين السويدي، تفقد سير العمل في مشروعات الدائرة في ظل الحالة الجوية الراهنة واستمرار سقوط أمطار.

ونوه السويدي بجهود فرق العمل في الدائرة التي عملت بشكل متواصل على مدار الساعة، مبيناً أن الإدارات المختصة وجهت شركات المقاولات العاملة في المشروعات لديها بوضع كل الآليات المساعدة من مضخات ديزل وصهاريج لمساندة فرق الطوارئ عند اللزوم، موضحاً أن الدائرة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الحالة الراهنة حيث تتابع عن كثب الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن الكوادر المؤهلة أعدت خطة استباقية للتعامل مع موسم المطر، وتم تشكيل فرق عمل للحالات الطارئة، مضيفاً أن إدارة صيانة المباني في الدائرة أعدت خطة استباقية من أجل التأكد من عوامل الأمن والسلامة في المباني التي تشرف عليها والبالغ عددها 362 مبنى في مختلف أنحاء الإمارة، عبر تفتيش جميع أسطح المباني الحكومية، لعدم تسريب المياه أثناء هطول الأمطار والتأكد من جاهزية المباني.

وتابع أن الخطة شملت تنفيذ حملات وقائية لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع المشروعات، وإجراء صيانة وقائية حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار في المشروعات، بالإضافة إلى انتشار فرق العمل في جميع المناطق قبل ساعات من هبوب الرياح بناءً على تنبؤات الأرصاد الجوية.

وقال السويدي إن الدائرة أهابت بشركات المقاولات والاستشارات الهندسية أخذ الاستعدادات والاحتياطات اللازمة بالتأكد من تثبيت المعدات المتحركة، مثل الرافعات البرجية والمنصات الخارجية وأدوات البناء القابلة للتطاير مثل ألواح الحديد المجلفن والألواح الخشبية وما شابهها، تجنباً لحدوث أية أضرار بسبب تعرض المنطقة لرياح شديدة.

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