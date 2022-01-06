75 خدمة ذكية تقدمها شرطة عجمان للمتعاملين عبر تطبيقها الذكي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً بتقديمها 75 خدمة ذكية للمتعاملين والموظفين على تطبيق شرطة عجمان، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة عجمان المقدم خليل إبراهيم الحمادي إن الشرطة حرصت منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية التحول الذكي في الخدمات الحكومية على بذل كل الجهود الممكنة، بجهود موظفيها وخبراتهم المتميزة وعقول مبتكريها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الشرطة، تصميم وتنفيذ 75 خدمة ذكية تخدم الموظفين وجمهور المتعاملين في إمارة عجمان.

وأضاف رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات أن توظيف الذكاء الاصطناعي بات واقعاً ملموساً نتائجه واضحة جلية بشرطة عجمان، فقد استطاعت توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات تعزز الأمن وتدعم جودة العمل الشرطي، ومنها مشروع " عجمان دار الأمان" المشروع الأمني الأضخم في الإمارة، إضافة إلى تطوير برنامج تحديد الهوية الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه لنظام الحضور والانصراف للموظفين، هذه التقنية تعتبر احدى أقوى وأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح نائب رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات الرائد عبد الرحمن محمد العمودي

أن من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، خدمة شارك مع الأمن، خدمة بلاغات الشيكات الذكية، خدمة الإبلاغ المخالفات المرورية، خدمة تحديق الملف المروري، خدمة المخاطبات البنكية، وغيرها من الخدمات الذكية الهادفة إلى التسهيل على المتعاملين دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز الخدمة.

وأشار الرائد العمودي أن شرطة عجمان تمكنت بخبرات فريق الخدمات الالكترونية والاتصالات وعقولهم المبتكرة من تصميم وتنفيذ مركز بيانات رئيسي ورديف، يقدم الدعم اللازم لجميع الخدمات الالكترونية والذكية، دون الاستعانة بأي جهات خارجية مما يضمن أمن وسرية البيانات والدعم التقني في القيادة، وأن خدمات شرطة عجمان الذكية متاحة للجمهور في أي وقت على تطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الالكتروني.

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