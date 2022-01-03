سيف بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم في أبوظبي، بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين الإمارات وبريطانيا في المجالات الشرطية والأمنية وسبل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.

حضر اللقاء باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.

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