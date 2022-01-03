المصدر: الإمارات اليوم

محطة

لاحظ مستخدمون لشارع الميناء في عجمان، بدء الجهات المختصة بإنشاء محطة بترول على الشارع مقابل المنطقة الحرة في عجمان، الأمر الذي يخدم مستخدمي الطريق للتزود بالوقود.

مياه

اشتكى ذوو طلبة بمنطقة المدارس في الشارقة من وجود تجمعات للمياه أمام بعض المدارس ما يعيق حركة سير الطلبة والسيارات، لافتين إلى أن هذا الأمر يتكرر في كل موسم.

شجرة

رصد سكان بمنطقة البستان في عجمان سقوط شجرة ضخمة في أحد الشوارع الفرعية بالمنطقة بالقرب من أحد المنازل المهجورة وذلك بسبب هطول الأمطار بكثافة، لكنها لم تسفر عن أي أضرار.

مواقف

طالب متسوقون بفرض رقابة على مواقف السيارات في المجمعات التجارية، خصوصاً في ظل عدم اكتراث العديد من الزوّار بقواعد المرور، وبوضع سياراتهم في الأماكن المحددة، ما يعرقل مسعى الكثيرين لإيجاد مواقف لسياراتهم.

بيانات

تساءل قراء عن الطريقة التي يتم بها تسريب بياناتهم سواء كانت أرقام هواتف محمولة أو عناوين بريد إلكتروني، مشيرين إلى أنهم عقب فتح حساب جديد في أحد البنوك أو تسجيل بيانات في إحدى الشركات، يجدون شركات التسويق المختلفة تطاردهم بعروضها على الهاتف والبريد الإلكتروني.

ري

اشتكى سائقون ومشاة، من تناثر المياه على الأرصفة والطرقات أثناء مرورهم ببعض الشوارع الرئيسة والفرعية، بسبب ضخ المياه الصادرة عن أنابيب ري المساحات الخضراء في اتجاهات مختلفة وبشكل عشوائي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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