شرطة أبوظبي تُهيب بالجمهور الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالية رأس السنة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أهابت شرطة أبوظبي بالجمهور ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات رأس السنة وتطبيق كافة التعليمات الرسمية الصادرة بشأن الوقاية من فيروس "كوفيد- 19" حفاظًا على سلامة كافة أفراد المجتمع.

وأعدت خططا أمنية وتنظيمية وخدمية متمثلة بقطاعاتها الشرطية لتشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في إطار حرصها على تامين الانشطة والفعاليات بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأوضح مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي أن جهود شرطة أبوظبي وخططها الامنية والخدمية تنصب على تأمين كافة مناطق الاختصاص والمراكز التجارية والفنادق وأماكن الترفيه خلال الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الجمهور بوضع العديد من السيناريوهات والتجارب وتحديد الأدوار والمسؤوليات مع الشركاء والتعامل مع أي حدث طارئ لا قدر الله، ضماناً لأمن وسلامة الجميع .

وشدد على ضرورة التزام الجمهور في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس "كوفيد- 19"، خلال تواجدهم وخصوصاً أثناء التجمعات في المناطق السياحية والمراكز التجارية وفي مختلف المواقع العامة تتفيذا للقرار رقم 38 لعام 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بإجراءات وتدابير مكافحة فايروس كورونا الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، مؤكداً الحرص على تكثيف الدوريات الشرطية الأمنية المختصة في مناطق الاختصاص لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة .

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