محمد بن زايد: موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله… كما مضت السابقة..

المصدر: أبوظبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله … كما مضت السابقة..

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