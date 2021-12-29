محمد بن زايد: موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله… كما مضت السابقة..
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله … كما مضت السابقة..
#محمد_بن_زايد : موجة #كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله … كما مضت السابقة.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/owCYkbJ5EK— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 29, 2021
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