"موارد الشارقة" تعلن الإجراءات الاحترازية لدخول الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن الإجراءات الاحترازية لدخول الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة.

وأوضحت الدائرة أنه على جميع الموظفين والمتعاملين الحاصلين على جرعتين من أي لقاح معتمد بالدولة والجرعات الداعمة إجراء فحص PCR خلال 14 يوماً نتيجته سلبية.

كما يتوجب على جميع الموظفين والمتعاملين غير المطعمين أو المطعمين الذين لم يحصلوا على الجرعات الداعمة أو الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح أو الفئات المستثناة من التطعيم إجراء فحص PCR خلال 7 أيام نتيجته سلبية.

ويمنع الموظف المخالف للبندين السابقين من دخول الدوائر الحكومية ويعتبر منقطعاً عن العمل وعليه تقديم أسبابه وفي حالة قبولها تخصم مدة الغياب من رصيده السنوي وفي حال رفضها تحتسب المدة انقطاعاً عن العمل.

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