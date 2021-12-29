المصدر: الإمارات اليوم

بنك

يتلقى متعامل مع بنك محلي باستمرار مكالمات باللغة الإنجليزية، رغم اختياره اللغة العربية كلغة أساسية، مشيراً إلى أنه تم إبلاغه بمعلومات مهمة حول حسابه الشخصي في البنك عن طريق موظف خدمة العملاء باللغة الإنجليزية، ولم يفهمها بشكل جيد، فطلب إعادة الاتصال باللغة العربية، لكنه لم يتلقّ أي اتصال.

مدرسة

استغرب ولي أمر أحد الطلبة سماح إحدى المدارس الخاصة بالشارقة للطلبة ببيع منتجات وألعاب لزملائهم في الفصول والحافلات الخاصة بالمدرسة، متسائلاً عن التأثيرات التربوية لاستغلال بعض أولياء الأمور أبناءهم في التجارة من خلال ذهابهم إلى المدرسة.

قروض

ينشط مندوبو البنوك المحلية في إرسال رسائل عبر تطبيق «واتس أب» للمتعاملين تعرض عليهم الحصول على قروض مالية، متسائلين عن مدى قانونية هذا السلوك.

سجائر

حذر سكان في أبراج مرتفعة من عواقب قيام بعض المستأجرين بإلقاء أعقاب السجائر من شرفات منازلهم باتجاه الأرض، لكنها تستقر في شرفات الجيران، التي تضم في الغالب أثاثاً قديماً ومواد قابلة للاشتعال، ما يعرض البناية بأكملها لخطر نشوب الحرائق.

لحوم

أفاد مستهلكون بأنهم رصدوا مبالغة كبيرة في أسعار اللحوم المُعدة للشواء، التي يكثر الطلب عليها هذه الأيام، وقالوا إن سعر كيلوغرام اللحم في بعض المحال يتجاوز 120 درهماً بطريقة غير مبررة، داعين إلى مراقبتها والحد من تلك الارتفاعات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news