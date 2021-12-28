المصدر: الإمارات اليوم

فندق

استغرب نزيل في أحد الفنادق، من توقف العمل في المسبح الخاص بالفندق بذريعة الصيانة، لافتاً إلى أنه اصطحب أسرته للاستمتاع بإجازته في الفندق ونزول المسبح، لكنه لم يتمكن من ذلك، ودعا الفنادق إلى توضيح ذلك للراغبين في حجز الغرف مسبقاً.

مشاة

اقترح قارئ وضع إشارة عبور مشاة أخرى، في شارع البدع بدبي، في الجهة المقابلة للجامعة الكندية، مشيراً إلى أن بعض المشاة يعبرون الشارع من أمام النفق، ما يعرض حياتهم للخطر، إذ يفضلون العبور من أمام المخبز الفرنسي بدلاً من المشي حتى إشارة المشاة الموجودة فعلياً.

مخالفة

دعا قراء الجهات المعنية إلى التشدّد في مخالفة السائقين الذين يتعمدون إلقاء العبوات الفارغة أو أعقاب السجائر من نوافذ المركبات، وتفعيل الكاميرات في الشوارع لرصد هذه الظاهرة. وقالوا إن هذا السلوك، رغم تراجعه في السنوات الماضية، إلا أن البعض لايزال يمارسه.

أكاديميات

بدأت أكاديميات رياضية خاصة في دبي وعجمان الإعلان عن تعديل مواعيدها في عطلة نهاية الأسبوع، تماشياً مع العطلة الأسبوعية وفقاً للنظام الجديد، بدءاً من بداية العام المقبل، لتكون يومي السبت والأحد.

حفر

اشتكى سكان في منطقة القليعة بالشارقة ازدياد أعداد الحفر في المنطقة، خصوصاً من جهة شارع الشرق، مشيرين إلى أن سياراتهم تتعرض لأضرار جسيمة، إلى جانب أن مدخل المنطقة بات لا يحتمل دخول أكثر من سيارة واحدة بسبب ابتعاد السائقين عن الحفر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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