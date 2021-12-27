المصدر: الإمارات اليوم

تفاوت

لاحظ قراء تفاوتاً كبيراً في أسعار المنتجات الطبية والمعدات الصحية في الصيدليات الموجودة في المستشفيات، مقارنة بتلك الموجودة خارج المستشفيات، متسائلين عن السبب.

جائزة

تلقى قارئ مكالمة، وصفها بالاحتيالية، من شخص يدعي فوزه بجائزة نقدية ضمن فعاليات أحد المهرجانات، مشيراً إلى أنه اشترط سداد مبلغ مالي بقيمة 1000 درهم، وتزويده ببعض البيانات الشخصية عن حسابه البنكي، لقاء حصوله على الجائزة.

ألعاب

نوّه سكان منطقة المشرف في أبوظبي بحرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وذلك بعد أن أنجزت البلدية أعمال تطوير وإعادة تأهيل منطقتي ألعاب بالقرب من مقر الاتحاد النسائي العام في المشرف.

هواتف

لاحظ مرتادون لكورنيش أبوظبي تراكم الأتربة على الكبائن المخصصة لخدمة الهواتف الأرضية، كما أكدوا أن الهواتف الموجودة في هذه الكبائن لا تعمل، وباتت مهجورة، ولا يتم استخدامها حالياً، متسائلين عن أسباب بقائها، على الرغم من تأثيرها على المظهر الحضاري للمنطقة.

رسوم

قال أولياء أمور إن الحضانات تفرض رسوماً مرتفعة لقاء تسجيل الأطفال، مطالبين بإعادة النظر في هذه الرسوم، كونها تشكل نسبة كبيرة من الأقساط الفصلية.

شهادة

اشتكى قراء من إصرار شركات الوساطة العقارية، أو تلك التي تدير المباني السكنية، على طلب شهاد الراتب كشرط لتوقيع عقد الإيجار، متسائلين عن قانونية هذا الإجراء، كونهم يشاركون بياناتهم المالية مع شركات خاصة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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