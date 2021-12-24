رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي.

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