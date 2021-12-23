محمد بن راشد يتسلَّم أوراق اعتماد سفراء جُدد لدى الدولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، أوراق اعتماد خمسة سفراء جُدُد معيّنين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. كما أدّى أمام سموّه، السفير محمد مراد حسن مراد البلوشي، اليمين القانونية سفيراً للدولة لدى جمهورية أذربيجان الصديقة.

وتسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية الشقيقة، خميسي عريف، وسفير جمهورية الهند، سنجاي سودهير، وسفير اليابان، أكيو إيسوماتا، وسفير جمهورية منغوليا، أودونباتيار شيجيخوو، وسفير جمهورية كوسوفو، خايير حاميتي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالسفراء الجُدُد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم بما يسهم في تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم.

وأكد سموّه أنهم سيجدون كل العون لتمكينهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل بما يمهد الطريق لمزيد من الفائدة المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

ونقل السفراء المُعيّنون لدى الدولة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وصادق أمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات وشعبها الكريم، مؤكدين تطلّعهم إلى القيام بأدوار ملموسة في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات جديدة، وضمن مختلف المجالات.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجُدُد، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعدد من الوزراء.

نائب رئيس الدولة:

• «الإمارات تحرص على مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة».

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