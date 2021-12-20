المصدر: الإمارات اليوم

تأمين

أفاد مرضى بأن بعض شركات التأمين ترفض منحهم تغطية كاملة على كلفة علاج العيون، وتحديداً المتعلقة بعمليات «الليزك» لتصحيح النظر، إذ تدفع هذه الشركات 50% فقط من الكلفة الإجمالية للعلاج، وذلك على الرغم من أن التقارير الطبية تؤكد حاجة المرضى لهذه العلاجات، وتأثيرها الإيجابي على صحتهم.

خيام

رفع أصحاب محال خيام أسعارهم بنسبة 30% مع بداية موسم الشتاء، مقارنة بالأشهر الأخرى من العام، مستغلين زيادة الطلب عليها من قبل الأسر التي تفضّل التخييم في المناطق البرية، للاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة، مطالبين الجهات المعنية تكثيف الرقابة، والحد من المبالغة في الزيادات.

خصم

شكا متعاملو بنوك في الدولة تكرار الخصم من البطاقات الائتمانية الخاصة بهم من قبل المتاجر الافتراضية التي تبيع ألعاباً إلكترونية، إذ يتكرر الخصم اللاحق بمبالغ متباينة القيم، بعد خصم أسعار الألعاب من هذه المتاجر.

توعية

طالب سائقون في دبي بحملات توعية خاصة بمستخدمي الدراجات الهوائية في الطرق، وذلك في ظل المخالفات التي يرتكبونها، والتي تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

براميل

اقترح قراء على بلدية دبي وضع براميل لتجميع القمامة في أماكن محددة بالمناطق الصحراوية في الإمارة، الأمر الذي سيسهل على مرتاديها عملية تجميع القمامة ووضعها في أماكن مخصصة، ويسهم في ترك تلك الأماكن نظيفة عند المغادرة، التزاماً بالقوانين، وحفاظاً على البيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news