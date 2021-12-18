«طرق دبي» ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في القوز الثانية بطول 16 كم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة القوز الثانية، لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في المنطقة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر محمد الطاير: «يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية».

وأشار إلى أن المشروع يخدم منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان، ويتضمن تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومتراً، حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع.

وأضاف: «يسهم المشروع في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة القوز الثانية مثل مجمع أسواق وحديقة بحيرة القوز، ويخدم أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما يسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية بحوالي 1250 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع الميدان إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق المحيطة بها مثل شارع الخيل».

وأوضح الطاير أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع طرق داخلية منطقة ند الشبا الثانية، بطول 12 كيلومتراً، وتنفيذ مواقف موازية، وأعمال إنارة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب تقييم الطرق الداخلية القائمة البالغ طولها 27 كيلومتراً من الناحية الهندسية، والسلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار، وترتبط منطقة ند الشبا 2 السكنية بثلاثة طرق رئيسة، هي طريق دبي ـ العين من جهة الغرب، وشارع ند الحمر من جهتي الشرق والجنوب، وشارع المنامة من جهة الشمال.

وأشار إلى رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة، وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة، وتوفير مدخلين ومخرجين جديدين، من وإلى شارع المنامة وشارع ند الحمر، لتحسين ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.

يذكر أن الهيئة بدأت في النصف الثاني من العام الجاري تنفيذ مشروع طرق داخلية في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، بطول ستة كيلومترات و400 متر، ويقع المشروع في حدائق محمد بن راشد محاطًا بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال، والحبية الأولى والرابعة من الجنوب، و«موتور سيتي» والمدينة الرياضية، وأرجان من الشرق، والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب، ويتضمن المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق، ومواقف للسيارات، ومحطات للحافلات.

ويسهم المشروع بالمنطقة في تسهيل الوصول للمواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تشييدها، ويخدم أكثر من 4500 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، كما يسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة لترتفع طاقتها الاستيعابية بحوالي 1500 مركبة في الساعة على مدخل ومخرج المنطقة من شارع حصة، إضافة إلى تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق الحالية في منطقة أرجان، لتمكين سكان المنطقة من الدخول والخروج من شارع أم سقيم من جهة، ومن خلال شبكة الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثانية من جهة أخرى.

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