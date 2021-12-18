المصدر: الإمارات اليوم

اقتراح

طالب ذوو طلبة بتوفير نشاط حركي لأبنائهم خلال فترة إجازة الفصل الأول التي تمتد إلى قرابة شهر، لشغل أوقات فراغهم والتقليل من فترة ممارستهم للألعاب الإلكترونية.

حماسة

جذبت تحضيرات معرض «إكسبو دبي» لأعياد رأس السنة اهتمام الزوّار، الذين توافدوا بأعداد كبيرة، معبرين عن حماستهم بما سيوفره المعرض من مظاهر احتفالية خلال فترة الأعياد.

براءة

أصرّ طفل صغير لا يتجاوز الثالثة من عمره على الوقوف في طريق أحد الروبوتات المنتشرة في شوارع «إكسبو دبي»، محاولاً التواصل معه، في مشهد طريف أثار بهجة الحضور.

مخالفة

فوجئ مقيم في إمارة الشارقة بملصق يفيد تحرير مخالفة مرورية له عن عدم حجز موقف لمركبته، على الرغم من أنه حجز الموقف عن طريق الخدمة الهاتفية، آملاً أن يكون الملصق غير صحيح ولا توجد في حقه محالفة فعلية.

دراجات

قال سائقون إن الدراجات الكهربائية المستخدمة في عمليات توصيل الطلبات داخل الأحياء تتسبب بمزيد من الإرباك في الحركة المرورية، خصوصاً خلال الليل، وبعضهم يسير عكس اتجاه المركبات، ما يعرّض مستخدمي الطريق لخطر الحوادث.

ثناء

أثنى متعاملون على سهولة الإجراءات في مستشفى الجليلة للأطفال، الذي نُقلت إليه خدمات طبية خاصة بالأطفال من مستشفيي لطيفة ودبي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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