شركة قابضة تعتزم توظيف 2500 مواطن خلال 5 سنوات

المصدر: إعداد: أشرف جمال

نظّمت مجموعة «ألفا ظبي» القابضة، يوماً وظيفياً، تم خلاله اختيار مجموعة من الكوادر الوطنية لشغل وظائف في الشركات التابعة لها.

وأشارت المجموعة إلى أن اليوم التوظيفي المفتوح الذي تم تنظيمه يأتي كبداية لخطة توظيف 2500 مواطن ومواطنة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددة على أن المواطنين الذين تم اختيارهم خلال اليوم التوظيفي بدأوا مباشرة عملهم على الفور.

وذكرت أن الشركات التابعة للمجموعة توفر للمواهب الإماراتية فرصة لاستكشاف وظائف مختلفة في القطاعات التي تغطي البناء والرعاية الصحية والضيافة والصناعة والاستثمار، وتقدم مجموعة من فرص العمل التي تساعد على بناء جيل من المواطنين الموهوبين.

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