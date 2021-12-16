المصدر: الإمارات اليوم

توعية

طالب رواد أماكن عامة في الدولة في مقدمتها الكورنيش، بضرورة القيام بحملات توعوية خاصة بأصحاب الحيوانات الأليفة، لضمان التزامهم بالحفاظ على نظافة هذه الأماكن، وذلك في ظل استهتار البعض بترك مخلفات الحيوانات دون مراعاة الالتزام بالحفاظ على نظافة المكان العام الذي يقصده الآخرون للاستمتاع.

كمامة

لاحظ متسوق في سوبرماركت شهير في أبراج ون بعجمان، استهتار بعض المتسوقين في ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، وذلك على الرغم من أن المكان يشهد إقبالاً كبيراً ويتطلب التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة لردع المخالفين.

سرعة

طالب سائقون في منطقة الجداف بدبي بتشديد الرقابة على السائقين غير الملتزمين بالسرعة المحددة في الحارة اليسار، إذ إنهم يتسببون في تعطيل حركة المركبات فضلاً عن أنهم قد يكونون سبباً في ارتكاب حوادث مرورية.

سجائر

طالب سائقون بمخالفة أقرانهم من المدخنين الذين يقومون بإلقاء أعقاب السجائر من نافذة المركبة، لاسيما أنها قد تشكل خطراً في حال كانت مشتعلة، فضلاً عن أن إلقاءها تصرف غير حضاري لا يراعي الحفاظ على نظافة الشارع.

التزام

أشاد عميل لدى «الأنصاري للصرافة» فرع جمعية الاتحاد التعاونية بمنطقة العوير في دبي، بتنظيم حركة المتعاملين في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده الفرع، ما يضمن الالتزام بتحقيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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