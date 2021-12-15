محمد بن زايد يبحث مع ملك السويد تطوير علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جلالة كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، تشمل رعاية احتفالات جناح السويد المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لبلاده.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بجلالة ملك السويد ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لبلده الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبحث سموه وجلالة كارل السادس عشر ملك السويد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والسويد وفرص تطويرها في جميع المجالات، خصوصاً الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا في إطار مسعى البلدين لبناء اقتصاد معرفي مستدام وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود التنمية.

كما تبادل سموه وجلالته وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستضيف بين أروقته ثقافات العالم وتاريخ شعوبه، ويعرض مشاريع دوله التنموية وما تشارك به من تجارب وحلول استدامة تهدف إلى الإسهام في تحسين حياة المجتمعات وضمان مستقبل أفضل لأجيالها، فيما تشارك السويد في منطقة الاستدامة بجناح يحمل اسم «الغابة» تحت شعار «التشارك في الإبداع من أجل الابتكار»، بهدف عرض الابتكارات وتشجيع التعاون والاحتفاء بالإمكانات البشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفير الدولة لدى مملكة السويد.

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