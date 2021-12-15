المصدر: الإمارات اليوم

باقات

طالبت متعاملة لشركة «دو» بضرورة إبلاغ المتعاملين بعروض الباقات المنزلية الجديدة، حيث فوجئت خلال اتصالها لتغيير باقتها المنزلية بتوافر باقات جديدة ذات مزايا أفضل، خصوصاً في سرعة الإنترنت، وبأسعار أرخص.

كمامات

شكا سكان في جميرا فلج بإمارة دبي عدم التزام البعض بارتداء الكمامات في المصاعد، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة، والعمل على وضع آليات تحد من هذا التصرف غير المسؤول، في ظل الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

مواقف

طالب سائقون في إمارة دبي بتشديد الرقابة على أصحاب المركبات التي لا تلتزم بالوقوف في المساحة المحددة للمركبة بالمواقف العامة، الأمر الذي يعيق قدرة المركبات الأخرى على الصف في المواقف القريبة منها.

انتظار

استغربت متعاملة لدى إحدى الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات في الدولة من فترة الانتظار الطويلة في فرع للشركة بمول الإمارات، إذ أبلغها أحد الموظفين ضرورة الانتظار لمدة تصل إلى ما يزيد على الساعة، ما اضطرها للمغادرة، مطالبة بضرورة الوقوف على الأسباب ومحاولة حلها، لاسيما أن الفرع في مركز تجاري، ويشهد إقبالاً كبيراً، ويجب أن تتميز الخدمة فيه بالسرعة.

قطط

طالبت مقيمة في إمارة دبي بتكثيف عمليات التوعية، من قبل البلدية، بضرورة عدم إطعام القطط السائبة في الشوارع، حيث إن ذلك يؤثر في صحتها، ويجعلها تلجأ إلى التجمع في مناطق معينة، في انتظار الطعام الذي يوفره لها البعض بشكل منتظم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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