انطلاق مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة اليوم

المصدر: الظفرة ■ أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم مسابقات مزاينة مدينة زايد (المحطة الثالثة) في مهرجان الظفرة بدورته الـ15، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتستمر المزاينة لغاية 23 ديسمبر في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وستشهد مزاينة مدينة زايد، تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، ضمن ست فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم.

وتبدأ مزاينة رزين بمهرجان الظفرة في يومها الأول، استقبال الإبل المشاركة في اليوم الأول ضمن سبعة أشواط لسن المفاريد لفئة المحليات والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 65 جائزة قيمة، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ثم لجنة التحكيم وإعلان النتائج مساء غدٍ.

ويتم خلال المزاينة تطبيق الإجراءات الاحترازية والدخول وفق اشتراطات المرور الأخضر لتطبيق الحصن، وذلك حرصاً على سلامة العاملين والمشاركين والزوّار.

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