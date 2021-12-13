المصدر: الإمارات اليوم

تخفيضات

شكا مستخدم عدم التزام علامة تجارية «new balance» بعرض التخفيضات، الذي أطلقته بمناسبة الجمعة البيضاء (نهاية الشهر الماضي)، حيث إنه لم يستلم حتى اليوم الحذاء الذي قام بشرائه ودفع ثمنه من خلال بطاقة «فيزا»، وحين قام بمراجعتها تم تقديم أكثر من سبب، آخرها عدم توافر المقاس المطلوب، مطالباً الجهة المعنية بضرورة مراقبة صدقية التخفيضات وآلية عملها.

محطات

طالب سائقون بمنع العاملين في محطات الوقود من عرض المنتجات الخاصة بصيانة المركبات أثناء عملية تعبئة الوقود بطريقة منفرة أحياناً بسبب الإلحاح، لاسيما أن ذلك يشكّل تشويشاً عليهم، ويمنعهم من التركيز استعداداً لعملية الدفع.

طرق

جدّد مواطنون بمنطقة القوز الثانية في دبي، مطالبتهم بتعبيد الطرق الداخلية المؤدية إلى منازلهم، حيث إن وضعها الحالي يشكّل أضراراً على مركباتهم.

مخالفات

طالب سائقون بتغليظ المخالفات على سائقي الدراجات النارية التابعة لشركات توصيل الطعام، وذلك نظراً إلى السلوكيات الخاطئة التي يرتكبونها أثناء القيادة، والتي تعرّض حياتهم وحياة الآخرين في الطريق للخطر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news