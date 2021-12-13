جمهور «فعاليات الشارقة» يتعرف إلى آليات «الدفاع المدني»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شاركت «الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة» في الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»، الذي نظمه موقع «فعاليات الشارقة»، المنصة التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مسرح المجاز يومي 10 و11 من الشهر الجاري، حيث فتحت الإدارة أمام جمهور المهرجان من الكبار والصغار الفرصة للتعرف عن قرب إلى معدات سيارة الإطفاء، والآليات التي يعملون بها، والجهود التي يبذلونها لإخماد الحرائق.

وعرض فريق الدفاع المدني للجمهور، الذي تحلق في مجموعات متوالية، كواليس طبيعة أعمال الإطفاء، ومنها أن رجال الدفاع المدني يستخدمون كاميرات حرارية لمعرفة مصدر الحريق قبل الشروع في توجيه خراطيم المياه لإطفاء الحريق، وتكشف الكاميرات أيضاً ما إذا كان يوجد شخص مصاب في موقع الحريق.

وأوضح الفريق للجمهور أن رجال الإطفاء يرتدون بذلات خاصة مقاومة للحرارة، لكنها ليست ضد الحريق، ويمكنها احتمال درجة حرارة تصل من 700 إلى 800 سلسيوس. ولا تقتصر مهام رجال الإطفاء على إطفاء الحرائق، بل تشمل إنقاذ الأرواح، والتعامل مع المواد الخطرة، والمبادرة باقتحام مواقع الحرائق في حال الاشتباه بوجود أشخاص يحتاجون إلى المساعدة والإنقاذ، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وعبّر أفراد من جمهور «مهرجان فعاليات الشارقة» عن سعادتهم بالتعرف إلى طبيعة عمل رجال الدفاع المدني، وبدورهم شكر أفراد فريق الدفاع المدني منصة «فعاليات الشارقة»، التي أتاحت لهم الفرصة للتوعيّة بقواعد السلامة من الحرائق، وتصحيح المعلومات الخاطئة، وتقديم عرض شامل حول مهام الدفاع المدني.

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