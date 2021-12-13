مكتوم بن محمد: اهتمام محمد بن راشد بقطاع الإعلام وراء استقطاب دبي أفضل المواهب المبدعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واهتمام سموّه بقطاع الإعلام، كانا وراء التطوّر الكبير الذي شهدته دبي على مدار العقدين الماضيين، لتصبح اليوم مركزاً إعلامياً عالمياً مرموقاً بمجتمع يضم أبرز المؤسسات الإعلامية، مستقطبةً أفضل المواهب المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، في مقر مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة شركة «وارنر ميديا نيوز آند سبورتس» رئيس شبكة «سي إن إن» العالمية، جيف زوكر، ورئيس شبكة CNN العالمية للشؤون التجارية راني رعد، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة، أليسون غولست.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مستجدات المشهد الإعلامي العالمي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وما قدمته من تقنيات أسهمت في تبديل العديد من المفاهيم والممارسات، ومناقشة الفرص التي تطرحها دبي أمام المؤسسات الإعلامية العالمية وما توفره من مقومات دعم للإعلام، سواء للمؤسسات أو المواهب الفردية، بما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية متطورة، ورؤية منفتحة على العالم تعزز من موقعها منصة نموذجية لانطلاق مؤسسات الأعمال على تنوّع أنشطتها، بما في ذلك الإعلامية منها، للتوسع في أسواق جديدة، والاستفادة من فرص النمو المتاحة فيها.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لشبكة «سي إن إن» وما تمثله من قيمة إعلامية كإحدى أهم الشبكات الإخبارية في العالم، منوّهاً سموّه بعلاقات التعاون الطويلة التي جمعت دبي بالشبكة التي كانت من أوائل المؤسسات العالمية المبادرة لتأسيس مقر لها في مدينة دبي للإعلام، واعتزاز دبي بهذا التعاون الذي يأتي في إطار حرصها الدائم على توثيق الروابط مع مجتمع الإعلام العالمي.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، مالك آل مالك، وعدد من القيادات التنفيذية في شبكة «سي إن إن».

من جانبه، أكد رئيس «سي إن إن» العالمية تقديره للنموذج الناجح للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، والذي تجسده روابط التعاون الطويلة بين الإمارة والشبكة العالمية، والدعم الكبير الذي تقدمه دبي للمجتمع الإعلامي عموماً، الأمر الذي جعل منها مركزاً متطوراً للإعلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «سي إن إن» تواصل الاستفادة من قاعدتها في دبي لاستكشاف آفاق جديدة لخدمة تغطياتها وعملياتها التجارية في المنطقة.

يُذكر أن شبكة CNN العالمية كانت من أوائل المؤسسات العالمية التي سارعت إلى تأسيس مقار لها في مدينة دبي للإعلام، كما أطلقت من مكاتبها فيها خدمة CNN العربية في عام 2002، وما لبثت أن قامت بتوسيع أعمالها وتواجدها في دبي بصورة تدريجية، وصولاً إلى عام 2016، حيث قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح استوديو «سي إن إن» الجديد في الذكرى الرابعة عشرة لإطلاق خدمتها الإخبارية باللغة العربية.

كما عزّزت الشركة الإعلامية العملاقة تغطيتها لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مقرها في دبي.

• اللقاء ناقش الفرص التي تطرحها إمارة دبي أمام المؤسسات الإعلامية العالمية، وما توفره من مقومات دعم للإعلام.



• دبي تمتلك بنية تحتية متطوّرة، ورؤية منفتحة على العالم تعزّز من موقعها منصة نموذجية لانطلاق مؤسسات الأعمال على تنوّعها.



• اللقاء استعرض أبرز مستجدات المشهد الإعلامي العالمي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

• جيف زوكر: «دعم دبي للمجتمع الإعلامي جعل منها مركزاً متطوراً للإعلام في منطقة الشرق الأوسط».

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