المصدر: الإمارات اليوم

ضمان

شكا عميل تعطل محرك سيارته وهي مازالت تحت الضمان، لكن الوكالة قدرت مبلغ الإصلاح بأكثر من 40 ألف درهم، على الرغم من أن قيمة السيارة أقل من هذا المبلغ بكثير، للتنصل من إصلاحها، متذرعة بأنه تم تغيير زيت المحرك خارج الوكالة، وبعد جدل كبير وافقوا على إصلاحها، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد يوم أو موعد للانتهاء من الإصلاح، علماً بأنه أودع السيارة لديهم بتاريخ 31 أكتوبر 2021.

لوحات

أثنى أصحاب مزارع في منطقة الروية الثالثة بدبي على تعبيد الطرق الداخلية التي كانت تعاني الحفر العميقة وتلحق أضراراً بمركباتهم، مطالبين بضرورة زيادة عدد اللوحات التحذيرية التي تمنع أصحاب المركبات الثقيلة من الدخول في المنطقة.

حافلة

قالت قارئة إن حافلة إحدى المدارس الخاصة بالشارقة أوصلت طالباً صغير السن إلى بيت ليس بيت أهله، ما اعتبرته إهمالاً لأن مشرفة الحافلة ليست على علم بعناوين بيوت الطلبة الذين معها، مطالبةً المدارس بضرورة اختيار مشرفين أكثر دراية للحافلات المدرسية.

تهور

شكا سكان في منطقة السيليكون بدبي تهور بعض سائقي المركبات الذين يقودون سياراتهم بسرعة في الشوارع الخلفية، على الرغم من أنها تشهد حركة راجلة بكثافة من قبل الأطفال والأمهات، حيث إنه محبب لرياضة المشي.

بنوك

شكا متعاملو بنوك، اعتماد المجيب الآلي في الخدمات الهاتفية، إذ يستغرق هذا المجيب بين 10 دقائق و15 دقيقة لتحويل المتعامل إلى القائمة الرئيسة، ليفاجأ بعدها بأن عليه الانتظار مدة تصل إلى 20 دقيقة ليتمكن من التحدث إلى موظف خدمة المتعاملين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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