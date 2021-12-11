حمدان بن محمد يعلن حكومة دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وتابع سموه: "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين … ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية".

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