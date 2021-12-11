المصدر: الإمارات اليوم

مقاهٍ

طالب زوّار مقاهٍ في عجمان، الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك المقاهي، خلال أوقات عرض المباريات المهمة، حيث إنها تتجاهل إجراءات السلامة، ولا تراعي التباعد الجسدي لروّاد المقهى بهدف استقبال أكبر عدد من الزبائن.

مطبات

طالب زوّار مركز الواحة سنتر في دبي بتوفير مطبات أكثر في الطريق الداخلي المقابل للباب الرئيس للمركز، حيث إن أغلب السائقين لا يلتزمون بالسرعة المحددة للشارع، ما يحول دون عبور المشاة بسلاسة ويسر.

وكالة

أعرب عميل لدى وكالة سيارات شهيرة في دبي عن استيائه من تأخر الرد على مكالماته مع مركز اتصال العملاء، إذ ظل طوال الوقت يسمع جملة انشغال الموظفين في الرد على عملاء آخرين، من خلال الرد الآلي.

حافلات

اقترح ذوو طلبة في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، توفير حافلات لنقل الطلاب، خصوصاً في منطقة ديرة، للتخفيف عليهم، والمساعدة على وصولهم في الوقت المناسب.

الزوراء

اشتكت عائلات عدم وجود دورات مياه كافية في منطقة الزوراء بعجمان، التي تشهد أعداداً كبيرة من المتنزهين في العطلات الأسبوعية والرسمية، حيث لا يتوافر سوى حمام واحد فقط، يصطف عليه الجميع في طابور طويل، مطالبين بضرورة زيادة عددها بما يتناسب مع حجم الإقبال على المنطقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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