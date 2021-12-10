«تنفيذي الشارقة» يعتمد 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة تغيير نظام العمل الأسبوعي، تماشياً مع رؤية الدولة ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين حتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد. وقال الأمين العام المساعد للمجلس أحمد السويدي، إن القرار يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأوضح أن التغيير يشمل ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من الأول من يناير المقبل.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عبر الخط المباشر، إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة، ونابع من البعد الاجتماعي لإمارة الشارقة التي تعتبر صديقة للطفل، وتراعي كبار السن، لافتاً سموه إلى أن القرار سيوفر لقاءً أسرياً أكبر خلال الأسبوع.

وأوضح أن «الشارقة هي المدينة الأولى عربياً التي تخوض هذه التجربة التي خاضتها دول غربية عدة من قبل، مثل إسبانيا وغيرها».

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