الصحف والتلفزيون و«المواقع» تستحوذ على ثقة الجمهور في «صدقية الأخبار»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أظهر استطلاع رأي حديث، أن قنوات التلفزيون ومواقع الأخبار الإلكترونية والصحف، تستحوذ على ثقة الجمهور في الحصول على الأخبار الموثوقة والصادقة، بنسبة 59% للأولى، و57% للثانية، فيما يعتمد 87% من الجمهور في الحصول على الأخبار بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها منصات الصحف والمواقع الإخبارية.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته «تريندز» للبحوث والاستشارات، لمصلحة «الإمارات اليوم»، بأن أكثر الوسائل التي يعتمد عليها الجمهور في الحصول على الأخبار هي وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، متضمنة منصات الصحف والمواقع الإخبارية بنسبة 87%، وفي المرتبة الثانية المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 38%، وحصلت نشرات الأخبار من خلال القنوات التلفزيونية على نسبة 30%.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن قنوات التلفزيون تستحوذ على ثقة أفراد المجتمع داخل الدولة في الحصول على الأخبار، بنسبة 59%، فيما جاءت المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنسبة 57%، متساوية مع وسائل التواصل الاجتماعي التي حصلت على النسبة نفسها تقريباً، وحلت الصحف في المرتبة الخامسة بنسبة 52%، والإذاعات في المرتبة السادسة بنسبة 50%، ووكالات الأنباء في المرتبة السابعة بنسبة 45%. وكشفت نتائج الاستطلاع أن 71% من الجمهور في الدولة مهتمون بمتابعة الأخبار بشكل عام.

وأكدت الاستطلاع أنه في حال ظهور أحداث مهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فإن أول مصدر يلجأ إليه أفراد العينة لمعرفة ما يجري هو المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 87%. ويأتي هذا الاستطلاع لرصد أبرز اتجاهات الجمهور في الحصول على الأخبار، حسب الموثوقية، والأكثر متابعة.

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف وضع إطار عام للشراكة والتنسيق بين الطرفين في المجالين البحثي والإعلامي، بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين إعلامياً، وتوظيفه لخدمة جمهور القرّاء، إضافة إلى تقديم جرعة علمية ومعرفية في محتوى صحافي مبسّط يناسب مختلف الشرائح الفكرية والعمرية.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق أهداف كلٍّ من المؤسستين في تعزيز أواصر العلاقة بينهما، وتعظيم حضور المحتوى العلمي من دراسات وأبحاث جادة ورصينة، واستطلاعات رأي في وسائل الإعلام الإماراتية والعربية والعالمية.

الإناث أكثر مشاركة

بلغ حجم عينة استطلاع الرأي، الذي أجرته «تريندز» للبحوث والاستشارات، لمصلحة «الإمارات اليوم»، 601 فرد على مستوى دولة الإمارات، وجاءت نسبة مشاركة الإناث في الاستطلاع أعلى من الذكور، بواقع 53% مقابل 47% للذكور.

كما بلغت نسبة المشاركين من غير الإماراتيين 94%، مقابل 6% للإماراتيين، وكانت أعلى فئة عمرية شاركت في الاستطلاع هي الفئة العمرية (30 – 39 عاماً) بواقع 45%، ثم الفئة العمرية (40 – 49 عاماً) بواقع 25%، وفي المرتبة الثالثة الفئة العمرية (18 – 29 عاماً) بواقع 20%، وأخيراً الفئة العمرية (50 عاماً فأكثر) بواقع 10%. وجاءت نسبة 80% من المشاركين في الاستطلاع من إمارتي أبوظبي ودبي، بواقع 30% لإمارة أبوظبي، و50% لإمارة دبي.

• %87 من أفراد المجتمع يستقون المعلومات من منصات الصحف والمواقع الإخبارية و«السوشيال ميديا»

لمشاهدة نتائج استطلاع الرأي بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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