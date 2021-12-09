«ميثاء آل نهيان للمبادرات» تطلق مبادرة «قلادة ووسام»

‏أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، بالتزامن مع إنطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أم الإمارات في أبوظبي، وبالتعاون مع مجوهرات «مرامي»، مبادرة «قلادة ووسام»، وتضمنت المبادرة إطلاق قلادة تحمل صورة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتعرض القلادة التي جاءت بفكرة من الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، ولأول مرة ضمن مشاركة مجوهرات «مرامي» في فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، حيث يمكن للزوار اقتنائها خلال فترة إقامة المهرجان التي تتواصل بدءاً ديسمبر من أمس الخميس، وحتى يوم السبت الموافق 18 من شهر الجاري. ‏

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة: يأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وانعقاد مهرجان أم الإمارات الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الوطنية التي تحتضنها إمارة أبوظبي، وتستهدف تجسيد مشاعر الحب والامتنان تجاه «أم الإمارات»، والتعبير عن قوة مشاعر الشكر والعرفان تجاه سموها، وتقدير دور سموها البارز في نجاح كل إماراتية.

وأكدت أن القلادة تمثل وسام فخر لكل من يقتنيها، حيث يعد ارتدائها مصدراً للإلهام ومحفزاً للإبداع ودافعاً للبذل والعطاء، خاصة أنها تحمل صورة شخصية وطنية عظيمة، تمثل قدوة الأجيال بإنسانيتها وجهودها الراسخة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، داعية المقبلين على اقتناء القلادة بالمشاركة بتصوير القطعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم«هاشتاق» #قلادة_ووسام. ‏

وأضافت أن المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المبهرة، وبرهنت على ما تمتلكه من كفاءة وخبرة، بتوجيه «أم الإمارات» والتي شجعت المرأة الإماراتية على الانخراط في مختلف المجالات الحيوية، وقدمت لهن كافة الإمكانيات الداعمة للنجاح والتميز، وشكّلت توجيهاتها السديدة نهجاً تسير عليه الأجيال من بنات الإمارات الراغبات في البذل والعطاء.