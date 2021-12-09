عين دبي تحتفي مع سانتا كلوز على ارتفاع 250 متراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتفل عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم، بموسم الأعياد بتجربة فريدة للقاء سانتا كلوز على ارتفاع 250 متراً، مع العديد من المفاجآت والهدايا للأطفال في مقصورات كبار الشخصيات الفاخرة. ويمكن للراغبين في حضور الفعالية الحجز الآن ليحظى أطفالهم بفرصة لقاء رجل العيد، وقضاء أجمل الأوقات معه بين 12 و22 ديسمبر.

وتتيح مقصورات عين دبي الخاصة والفاخرة للأطفال الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة بطريقة رائعة، حيث يستقبلهم سانتا كلوز، ضمن المقصورة التي توفر أجواءً مميزة تعكس روح موسم الأعياد مع الهدايا وزينة العيد البرّاقة والأطباق الاحتفالية وموسيقى العيد، إلى جانب الإطلالات البانورامية على أفق مدينة دبي الرائع.

ويمكن حجز التجربة بين الساعة الواحدة ظهراً لغاية الثالثة عصراً، كل 38 دقيقة، كما ستوفر عين دبي مصورين احترافيين لالتقاط أجمل اللحظات، وتمثل هذه الباقة تجربة استثنائية للقاء سانتا كلوز على ارتفاع 250 متراً في سماء المدينة، حيث سيحظى الأطفال بفرصة إخبار سانتا بأمنياتهم شخصياً والتقاط الصور معه. تتوافر تجربة سانتا كلوز في عين دبي لأربع عائلات مؤلفة من أربعة أشخاص، وتشمل جلسة تصوير لمدة ثماني دقائق مع سانتا.

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