المصدر: الإمارات اليوم

مسجد

لاحظ مصلون في المسجد الملحق بنادي عجمان الرياضي أن تحسينات أُدخلت على المسجد، وتحول إلى تحفة معمارية رائعة بعدما تمت إعادة صيانته.

«إكسبو»

أثنى زوار لمعرض «إكسبو» على سهولة وبساطة الإجراءات الخاصة بالدخول إلى المعرض، خلال الأيام التي افتتح خلالها أبوابه مجاناً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، رغم الإقبال الشديد من قبل زوار الحدث.

عمال

أثنى قارئ في عجمان على ما وصفه بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال التابعون للجهات المختصة في عجمان، لإعادة صيانة وتجميل بعض الطرق الداخلية في الإمارة.

ألعاب

أشاد سكان منطقة مشرف في أبوظبي بحرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وذلك بعد أن أنجزت البلدية أعمال تطوير وإعادة تأهيل منطقتَي ألعاب بالقرب من مقر الاتحاد النسائي العام في مشرف.

متسوقون

لاحظ متسوقون استمرار ارتفاع بعض أصناف الخضراوات في المجمعات الاستهلاكية والأسواق، علماً بأنها إنتاج محلي، ويفترض أنها لا تتحمل كلفة استيراد وشحن من الخارج.

بريد

أفاد قارئ جدّد إقاماته هو وأسرته وبطاقات الهوية، قبل نحو شهرين، بأنه لم يتلقّ أي رسائل من «بريد الإمارات» لتوجيهه لاستلام بطاقات الهوية من مكاتب البريد في المنطقة التابع لها، وبالاستفسار من ممثلي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن أسباب تأخر صدور الهوية، أبلغوه بأن البطاقات موجودة في مكتب البريد منذ ما يزيد على الشهر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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