المصدر: الإمارات اليوم

سرعة

استغرب قراء يرتادون المناطق المحاذية للشواطئ في الدولة، قيام البعض بقيادة الدراجات الهوائية وآلة «سكوتر» الكهربائية، وبسرعة كبيرة وسط الجموع، وبطريقة تهدد سلامة الأطفال الذين يلعبون بكثافة في تلك المناطق، داعين إلى منعها تماماً في تلك الأماكن.

عقوبات

طالب مستخدمون للطريق الدائري عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، الجهات المختصة بتوقيع عقوبات مشددة على السائقين الذين يتجاوزون من كتف الطريق، متسببين في عرقلة حركة السير.

قمامة

طالب قراء يسكنون في أبراج سكنية البلديات في الدولة، والجهات المعنية المسؤولة، بالتدخل لوضع حد لظاهرة رمي القمامة في الأماكن غير المخصصة لها، من قبل أفراد مستهترين من السكان، الأمر الذي يخلّف مكاره صحية وروائح كريهة.

مؤشر

اشتكى مستأجر يقيم في دبي من طلب مالك الفيلا التي يقطنها رفع قيمة الإيجار بنسبة كبيرة، على الرغم من أن المؤشر الخاص بالإيجارات لا يظهر أي زيادة في المنطقة المعنية، مطالباً الملاك بمراعاة مصالح المستأجرين، وعدم التعسف ضدهم.

زحام

اشتكى قارئ يسكن في منطقة الورقاء الرابعة، من الازدحام الذي يسببه مراجعو مركز التطعيم في «البيت متوحد» بالمنطقة، مؤكداً أنه يحتاج إلى نصف ساعة للوصول إلى منزله، في مسافة لا تتعدى 100 متر، مقترحاً نقل المركز إلى مكان بعيد عن الكثافة السكانية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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