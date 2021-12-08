عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.. والجمعة نصف يوم عمل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، من الإثنين إلى الخميس (ثماني ساعات عمل)، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (أربع ساعات ونصف الساعة). وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة، طوال العام.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

وسيسهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف يوم، ما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم، ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (من ظهر يوم الجمعة حتى مساء يوم الأحد)، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي، وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة، ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة، من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.

• 8 ساعات عمل من الإثنين إلى الخميس.. من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر.

• إمكانية تطبيق ساعات دوام مرنة، والعمل عن بُعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية.



• القرار يُطبق ابتداءً من 1 يناير 2022، والأحد 2 يناير إجازة رسمية.



• القرار يسهم في تعزيز الحياة الأسرية، ويحقق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة.

4 حكومات محلية تعتمد تغيير نظام العمل الأسبوعي

اعتمدت حكومة أبوظبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار، سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أبوظبي على كل الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

كما أعلنت حكومة دبي، تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وتطبيقه على كل الجهات الحكومية في الإمارات، ابتداءً من 1 يناير 2022 المقبل.

واعتمدت حكومة إمارة عجمان تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة عجمان على كل الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

كما اعتمدت حكومة أم القيوين تغيير نظام العمل الأسبوعي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز موقعها على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أم القيوين على كل الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الإثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.



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