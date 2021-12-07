المصدر: الإمارات اليوم

عروض

اشتكى متسوقون، وضع بعض المحال في مراكز تجارية، أسعاراً مخفضة على أجزاء محددة من المنتجات المعروضة على الأرفف، وتعمّد ترك العديد من المنتجات المماثلة بسعرها الأصلي غير المشمول بالعرض، بما يتسبب في حالة من الإرباك والحرج للمتسوقين عند بلوغ أجهزة الدفع.

نفايات

فوجئ مرتادون للبر بوجود كميات كبيرة من النفايات والقمامة تركها مرتادون خلفهم حديثاً، وفي واحدة من أجمل المناطق الصحراوية التي تقع على طريق حتا عمان، ما شوّه المنظر الجمالي للموقع بأكمله، مطالبين بفرض غرامات رادعة على المخالفين، وتسيير دوريات لمراقبة هذه المواقع.

نظافة

نوّه مواطنون ومقيمون بسرعة تعامل عمال النظافة في أبوظبي مع المخلفات التي تركها عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين تزاحموا على كورنيش أبوظبي، خلال الاحتفالات باليوم الوطني، إذ امتلأ الكورنيش والشوارع المحيطة ببقايا الأطعمة وزجاجات المياه الفارغة، ومخلفات الألعاب التي سرعان ما تعامل معها أسطول النظافة في أبوظبي.

تطوّع

أشادت أسرة مقيمة بسرعة تفاعل فرق المتطوعين في «إكسبو 2020» مع مشكلة تعرضت لها، بعدما ضلّت الطريق قبيل دقائق من غلق أبواب المعارض، وخرجت من بوابة خطأ، ما دفع فريقاً من المتطوعين إلى توفير سيارة لنقل الأسرة إلى البوابة الصحيحة، والتأكد من استخدامها الحافلة المؤدية إلى ساحة السيارات الصحيحة.

تحايل

تلقى قارئ اتصالات من أرقام خارجية، ينتحل أصحابها هوية مؤسسات أمنية، في محاولة للاحتيال عبر طلب الحصول على أرقام الهوية والبيانات الشخصية، محذراً من الوقوع في فخ هؤلاء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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