«طرق دبي» تطرح 100 رقم مميّز في مزاد علني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z)، موضحة أن من أبرز الأرقام المطروحة في المزاد العلني رقمين سوبر (Q22) و(Z31)، بالإضافة إلى رقم واحد للسيارات الكلاسيكية، وآخر للدراجات النارية، وسيُقام المزاد العلني رقم 108، يوم السبت 18 من ديسمبر الجاري في فندق هيلتون مدينة الحبتور الساعة 4:30 عصراً، ويبدأ التسجيل في المزاد يوم الأحد المقبل.

وأضافت أنه يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، مشيرة إلى أن المقاعد محدودة، وستُمنَح الأولوية للمشاركين في المزاد، ويُفضَّل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون متاحاً في قاعة المزاد ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.

وفي إطار سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة، أكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني بالتعاون مع إدارة الفندق، وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات، كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات.

وأوضحت أنه سيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق «دبي درايف».

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