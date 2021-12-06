مهرجان أبوظبي يستضيف «الموسيقى خطرة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان أبوظبي 2022، الذي ينظم تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، يستضيف المهرجان، بالشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، السبت المقبل، عملاً عالمياً بعنوان «الموسيقى خطرة» للموسيقي الإيطالي الشهير، الحائز جائزة الأوسكار، نيكولا بيوفاني.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «نلتزم بالإسهام الخلاق في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخ مكانتها من خلال تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر الشراكات الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات ومهرجانات الفنون». وأشارت إلى أن الشراكة مع السفارة الإيطالية في الدولة والمعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، تسهم في خلق آفاق جديدة للتعبير الإبداعي والموسيقي بين الدولتين، وتعزز بناء الجسور والتقارب بين شعبيهما، كما تأتي في إطار ترسيخ الدور الملهم لأبوظبي مدينةً للموسيقى وعاصمةً للإبداع.

وأضافت: «من خلال تقديم عمل (الموسيقى خطرة)، بحضور شخصي للمرة الأولى في أبوظبي، للمؤلف الموسيقي العالمي نيكولا بيوفاني، الحائز جائزة الأوسكار، وأحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية والمؤلف لأكثر من 200 فيلم، يترجم مهرجان أبوظبي رؤيته في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات والعالم، واستضافة كبار المبدعين العالميين على مسارح الدولة التي باتت وجهةً للفنون والفنانين، وحاضنةً إقليمية للثقافة، عاملاً عبر شراكاته الدولية على الاحتفاء بالمنجز الإبداعي في الموسيقى، ترسيخاً لشعار دورته الـ19 (فكر الإمارات: ريادة إبداع، حرفية إنجاز، بناء حضارة)».

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