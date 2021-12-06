المصدر: الإمارات اليوم

صيانة

تتسبب أعمال الصيانة في منطقة مشيرف بعجمان في ازدحام الشوارع وتحويل المسارات، الأمر الذي دفع بقراء إلى المطالبة بالإسراع في إنجاز المشروعات التي تنفذها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، للتخفيف من حدة الازدحام.

كمامة

لاحظ مرتادو مراكز تجارية في مناطق مختلفة من الدولة، تنامي ظاهرة التراخي في ارتداء المتسوقين للكمامة بالشكل الصحيح، مطالبين مسؤولي أمن المراكز بالتشديد مجدداً على المخالفين.

تسوّل

طالب قراء، الجهات المعنية، بتوفير مزيدٍ من الدوريات المدنية، للحد من ظاهرة تسوّل النساء، خصوصاً اللواتي يستعنّ بأطفالهن في محاولة لكسب تعاطف المارة والأفراد الذين يهمّون بركن سياراتهم في المواقف والساحات الترابية.

حطب

اشتكى مرتادون لمناطق في البر، ارتفاع أسعار حطب التدفئة خلال الأيام الأخيرة، وذلك تزامناً مع بدء موسم الرحلات البرية والتخييم، لافتين أيضاً إلى التفاوت الكبير في أسعارها بين منافذ البيع.

بنود

قال متعامل إنه واجه صعوبات كبيرة في تفسير بعض البنود الخاصة بالضمان المدد الخاص بالمركبة التي اشتراها حديثاً، مطالباً الشركات بتسهيل وتوضيح هذه البنود والأحكام القانونية، حتى يتمكن القارئ من فهمها بالطريقة الصحيحة.

درّاجات

اقترح مقيمون في عجمان تخصيص أماكن أسفل المباني السكنية لترك الدرّاجات الهوائية فيها بعد تثبيتها، نظراً إلى منع ملاك العقارات إيقافها خارج أبواب الشقق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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