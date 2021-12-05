المصدر: الإمارات اليوم

تحايل

حذّر قراء من طريقة تحايل قديمة عبر مواقع إنترنت تفاجئ المتصفح خلال تجوله الافتراضي، بإعلان مصحوب بصوت سيارات الشرطة، صادر عن صفحة مزوّرة، تُعلمه بإغلاق جهاز الحاسوب الخاص به، وتطلب منه دفع مبلغ ليتمكن من فتحه مجدداً.

تدخل

طلب مسؤول في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من صديق شخصي له التدخل لدى نجم سابق في الفريق، للتوقف عن مهاجمة إدارة شركة كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ هذا المسؤول تأثر الجمهور بما يكتبه عبر حساباته.

إشارات

أثنى سائقون على تصميم أشكال إشارات المرور في عجمان، خصوصاً في طريق الكورنيش، إذ تتضمن أشكالاً لشعار معرض «إكسبو 2020»، فيما تعرض إشارات أخرى عبر فتحة الإضاءة الخضراء شكلاً لخريطة الإمارات.

عروض

طرحت مراكز طبية في دبي والشارقة أخيراً، عروضاً تخفيضية تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وتضمنت العروض خفض أسعار بعض الخدمات التجميلية إلى 50 درهماً بدلاً من 300.

تخفيضات

فوجئ مستهلكون عند محاولة الاستفادة من عروض تخفيضية طرحتها، أخيراً، منافذ لتجارة الأثاث بنفاد الكميات في وقت سريع، ما اعتبروه محاولة للترويج واستقطاب المستهلكين عبر تلك العروض غير الدقيقة، مطالبين بزيادة الكميات المشمولة بالتخفيضات طوال فترة التنزيلات، أو وضع معايير توضح للمستهلكين الكميات المعروضة، بما يضمن الشفافية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news