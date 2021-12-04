المصدر: الإمارات اليوم

شاحنات

لاحظ سائقو مركبات خفيفة على شارع الإمارات أن العديد من سائقي الشاحنات يتعمدون إعاقة الحركة أمامهم، خصوصاً عند محاولة استخدام المنافذ المؤدية إلى الطرق الداخلية، بصورة ترفع من احتمالية وقوع حوادث، إضافة إلى التسبب في عرقلة المرور.

مكالمات

يتلقى قراء، بشكل مستمر ومزعج، اتصالات هاتفية، من الأرقام ذاتها، التي يروج أصحابها للاستثمار والتداول في الأسواق المالية، مع إصرار من المتصلين على طلب تحديد موعد آخر لمعاودة الاتصال، عند رفض الاستمرار في المكالمة.

إزعاج

اشتكى مرتادون لمنطقة المطاعم الواقعة على كورنيش عجمان من وجود أشخاص يقفون أمام مداخل المطاعم باستمرار، ويلحّون على الزبائن في طلب غسل سياراتهم، مقابل مبلغ من المال.

فعاليات

نوّه مترددون على حديقة العلم في عجمان بالترتيبات التي رافقت تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، مطالبين باستمرار مثل هذه الأنشطة، ولو مرة أسبوعياً على مدار العام، لما لها من أثر إيجابي على الأطفال والعائلات.

حرج

تعرض مسؤولون في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لحرج شديد أمام مدربهم الأجنبي، بعدما أبلغهم علمه بتفاوضهم مع أحد المدربين الآخرين، قائلاً لهم إن المعلومة وصلته من المدرب الذي يتفاوضون معه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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