طالبان مواطنان يحولان ألياف النخيل إلى مادة بديلة لـ «فيبر جلاس»

نجح طالبان جامعيان مواطنان في استخلاص مادة طبيعية من ألياف النخيل تستخدم كبديل لمادة «الفيبر جلاس» المستخدمة في تصنيع القوارب وعوازل الحرارة وأجزاء من السيارات وأنابيب التمديد.

وقال الطالب وليد عثمان النقبي، لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع الألياف الطبيعية، الذي أنجزه بالاشتراك مع زميله حسين أحمد النقبي، استغرق نحو ثلاثة أشهر، ويعتمد على الاستفادة من ألياف النخيل التي تعتبر نفايات يتم التخلص منها بالحرق، ما يتسبب في تلوث البيئة. وأوضح أنهما أجريا دراسة على ألياف النخيل، لاستخدمها في التصنيع بديلاً طبيعياً أمناً لمادة (الفيبر جلاس)، التي تدخل في العديد من الصناعات مثل المراكب، وذلك عن طريق إجراء معالجات كيميائية للألياف، ومعالجة فيزيائية، وتم إجراء عدة تجارب على المادة للتأكد من مدى قوتها، وعمرها الافتراضي، والتأكد من أنها خفيفة الوزن.

وذكر أن وفق الإحصاءات التي توصلا إليها، فإن يتم التخلص من ألياف النخيل في الإمارات بالحرق الذي يتم بشكل شبه يومي، ما يؤثر سلبا على البيئة، حيث تقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو.

وأضاف النقبي: «شاركنا بالمشروع في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في دبي، وحصلنا على المركز الأول على مستوى الإمارات في المسابقة، وحصلنا على مركز الوصيف على مستوى الإمارات في مسابقة العالم الإماراتي، ومثلنا الدولة في أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم في مسابقة (انتل آيسيف) في أميركا العام الماضي». ولفت إلى أنهما يطمحان إلى أن يستخدم العالم مادة ألياف النخيل في التصنيع، وأن يكون ذلك إضافة لدولة الإمارات، والذي يعزز من مكانتها عالمياً في مجال التصنيع.