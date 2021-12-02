محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود يشهدون الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة في منطقة حتا في دبي

المصدر: حتا - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات اليوم وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ .. الإحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة "عيد الاتحاد الـ 50 " والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في منطقة حتا في دبي.

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