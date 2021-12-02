تخفض المخالفات المرورية 50% برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين _رأس الخيمة

قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تخفيض المخالفات المرورية (50%) اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2022 ، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، بأن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت بأن الخصـم يشمل جميع المخالفات المروريـــــــة في الإمارة مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، وأوضحت أن التخفيض لا يشمل المخالفات المرورية المشددة، وتأتي هذه الخطوة لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، بالإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، مؤكدة على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع واحتفالات سعيدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين المجيد لدولتنا الغالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news