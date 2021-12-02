المصدر: الإمارات اليوم

عرقلة

لاحظ قراء أن بعض السائقين يتسببون في عرقلة حركة السير، بتعمدهم الدخول في اللحظات الأخيرة للحارة المؤدية لمخرج شارع الشيخ راشد في دبي، من شارع الرازي بمدينة دبي الطبية، وطالبوا بوضع كاميرا لمخالفة السائقين.

شروط

فوجئ قارئ يسكن في عجمان بأن عليه التوقيع على قائمة شروط طويلة ليتمكن من تجديد عقد الإيجار في البناية التي يسكنها منذ 14 عاماً، وجميعها ترتب التزامات على المستأجر وتكبله بالكثير من القيود، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل لتحديد شروط منطقية تلزم أصحاب العقارات والمستأجرين معاً من دون إجحاف بحق أحد.

«إكسبو»

طالبت قارئة بإطلاق تطبيق إلكتروني يمكّن كبار السن والمرضى من طلب عربات التنقل في «إكسبو 2020 دبي» على مدار اليوم، وذلك في ظل المساحة الشاسعة للمعرض وحاجتهم إلى المساعدة في التنقل.

معلومات

طالبت مقيمة في أبوظبي بإضافة خيار التحدث إلى أحد موظفي مركز معلومات «استجابة» التابع لهيئة صحة أبوظبي، للحاجة إلى الإجابة عن استفسارات كثيرة تتعلق بالتطعيم، واختبارات «بي سي آر» للمسافرين، إذ إن جميع الخيارات تنتهي إلى رسالة صوتية لا تجيب عن الأسئلة، من دون التحدث مع أحد.

إشارات

طالب سائقون الجهات المرورية في إمارتَي الشارقة وعجمان، بتوفير إشارات مرورية على الدورات الحيوية التي تفصل الشوارع المؤدية إلى الإمارتين، بما يضمن تحقيق سلاسة مرورية أكبر لمستخدمي الطريق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news