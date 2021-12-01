الشارقة تستعد لعطلة عيد الاتحاد الخمسين بخطة أمنية متكاملة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكملت شرطة الشارقة استعداداتها لاستقبال العطلة الرسمية ليوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين، من خلال تأمين الاحتفالات الخاصة بهما على مستوى إمارة الشارقة، وفق التدابير والإجراءات الأمنية والاحترازية الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين.‏

وأكدت شرطة الشارقة جاهزيتها المرورية بتأمين الاحتفالات، من خلال تكثيف عدد الدوريات وتوزيعها وفق نقاط الكثافة المرورية المتوقعة في أماكن الاحتفالات لتنظيم حركة السير بمحيطها، وتوزيع دوريات الاختصاص على المجمعات التجارية المختلفة لتعزيز الجوانب الأمنية، إلى جانب وجود دوريات الشرطة المجتمعية والراجلة، والتي تلعب دوراً مهماً في التواصل مع كل شرائح المجتمع، وتنظيم الحركة المرورية، وغيرها من الأدوار المهمة التي تتطلب الوجود في الوسط المجتمعي، تأكيداً على مسؤوليتها المجتمعية في تعزيز الاتصال والتواصل مع شرائح المجتمع، حفاظاً على مجتمع آمن ومستقر.

أما في الجانب الأمني، فتواصل غرفة العمليات المركزية استعدادها للتعامل مع مختلف البلاغات والاستفسارات العامة الواردة من قبل أفراد الجمهور على مدار الساعة، لتأمين وصول كل الفرق الأمنية، وفق خطط الاستجابة والجاهزية المعدة.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الأفراد الالتزام بالشروط الواجب اتباعها خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، وعدم الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء مسيرها، والالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم تأدية حركات استعراضية على الطرق، أو الوقوف في غير الأماكن المخصصة، وعدم تعطيل حركة السير والمرور، أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم استخدام أنواع الرش من قبل السائق والركاب، وعدم تزويد السيارات بإضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، وعدم تغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع «شمسية» أمامية.

وشددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة‏، واتباع إرشادات الجهات الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news