100 عمل إبداعي تزيّن جدران مركز الشارقة للخط والزخرفة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، محمد إبراهيم القصير، معرض «إبداعات مركز الشارقة للخط العربي والزخرفة» السنوي، أمس، بمقر المركز في ساحة الخط في قلب الشارقة، بحضور عدد من المبدعين والأساتذة ومشرفي الدورة، ومحبي الخط العربي.

ويعدّ المعرض حصاداً سنوياً للدورات والورش الفنية التي ينظمها المركز على مدى العام، ويأتي ضمن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّه بما يحقق الاهتمام بالخط العربي والزخرفة من مساحة مهمة في مجمل المشروع الثقافي. وتنوّعت أعمال المعرض الـ100 بين الخط العربي من جانب، والزخرفة من جانب آخر، وجاءت اللوحات في سبعة خطوط حيوية مدرجة في منهجية عمل المعرض، وهي: الكوفي من القرنين الثاني والثالث الهجري، والثلث، والنسخ، والديواني، والديواني الجلي، والرقعة، والسنبلي، لـ45 مشاركاً ومشاركة من منتسبي الورش الفنية من مختلف الفئات العمرية من الإمارات، ومصر، واليابان، والعراق، وسورية، وباكستان، والهند. وشكّلت لوحات المعرض الخطية والزخرفية رؤية بصرية، عكست إبداعاً لافتاً من الطلاب.

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