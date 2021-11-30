المصدر: الإمارات اليوم

مخلفات

قال سكان في برج «منازل 2» بالشارقة إن عدم إغلاق بعض السكان أبواب غرف القمامة يتسبب في انبعاث رائحة كريهة، نتيجة إلقاء بعض المخلفات على أرضية الغرفة، بدلاً من المكان المخصص لها عبر فتحة المخلفات.

صيانة

طالب مالكو سيارات بضرورة تخفيض الوكالات أسعار صيانة المركبات التي تتجاوز فترة الضمان، وبما يمكّنهم من الاستمرار في إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم في الوكالة، دون تحمل رسوم باهظة أو مبالغ فيها.

إيجار

لاحظ قارئ أن أحد المكاتب العقارية في منطقة مرجان بدبي، يسوّق لعروض إيجارية زائفة، ويهدر وقت العملاء، إذ يعلن عن عروض مغرية جداً، لكن عقب مشاهدة العقار على أرض الواقع، يتم الإفصاح عن قيمة الإيجار عبر شخص آخر، وبسعر مرتفع جداً.

باصات

أثنى سكان في مدينة العين على برمجة الباصات الداخلية، التي أصبحت أكثر انتشاراً من ذي قبل، خصوصاً بعد إنشاء خطوط جديدة، إذ أصبحت تخدم أعداداً أكبر من السابق.

معلومات

دعت قارئة إلى إقامة مركز معلومات في «ياس مول» بأبوظبي، بعدما لاحظت وجود عدد من السائحين يواجهون صعوبة في الوصول إلى وجهاتهم في المول، مع صعوبة في فهم لوحة المعلومات المملوءة بالتفاصيل.

تواصل

يواجه متعاملون مع بعض البنوك مشكلة في التواصل مع خدمة المتعاملين عبر الخدمة الصوتية الآلية، إذ لا يتم فهم مشكلة العميل بشكل دقيق، ما يهدر الوقت دون فائدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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